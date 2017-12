Ação solidária faz coleta de recicláveis no Parque do Ibirapuera neste final de semana

SÃO PAULO - Um grupo de 100 voluntários fará coleta de lixo reciclável do chão do Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, neste sábado, 27. A ação de conscientização ambiental é realizada pela Fundação Internacional Arte de Viver por meio do projeto Voluntários por um Brasil melhor.

A partir das 11h, os voluntários estarão espalhados pelo parque para realizar a coleta e mobilizar mais pessoas a participarem da iniciativa. A ideia também é conversar com elas e cadastrar mais interessados para o movimento.

"O importante é trazer entusiasmo, amor e habilidades para se juntar à equipe, fazendo com que nossa cidade seja mais limpa”, diz Gelila Zarzar, instrutora da fundação no Brasil. Com o objetivo de promover a conscientização ambiental por meio do exemplo, o projeto acredita no fortalecimento dos valores humanos para a construção de um País mais saudável. A ação vai durar duas horas e é aberta, ou seja, qualquer pessoa pode participar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço:

Ação Solidária - Maio: Conscientização Ambiental

Data: 27 de maio de 2017

Horário: 11h00

Local: Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana)

Ponto de encontro: Praça da Paz - perto do portão 8 do parque