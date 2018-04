Ação no sábado levará serviços e bateria da Gaviões O governo do Estado prepara uma ação social com mais de cem atividades para o próximo sábado, na região da cracolândia. Quase um mês após o início da ação ostensiva da Polícia Militar, o evento é visto pela administração Alckmin como o início de uma segunda etapa da operação.