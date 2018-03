Ação no RJ prende 38 envolvidos em fraude A polícia do Rio prendeu ontem 38 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha envolvida em fraudes no Departamento Estadual de Trânsito do Rio (Detran-RJ). Composto por agentes do órgão e despachantes, o grupo atuava em ao menos quatro postos de vistoria e exigia de R$ 50 a R$ 1,2 mil para fazer vistorias para licenciamento, transferências e emissão de documentos. A operação tem o nome de Asfalto Sujo.