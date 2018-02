Ação no Rio dá resultado, mas tem críticas A participação inédita da Força Nacional de Segurança no combate ao tráfico e na retomada do Morro Santo Amaro, no Catete, zona sul do Rio, acabou com a cracolândia que se espalhava pela região, vizinha do centro. No entanto, o programa "Crack, é possível vencer" vai completar seis meses sob graves questionamentos em relação à internação compulsória de usuários.