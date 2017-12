Ação é divulgada na web e ganha apoio no exterior As invasões no centro de São Paulo foram divulgadas hora a hora na internet. E receberam manifestação de solidariedade até de Londres. Na Frente de Luta por Moradia (FLM), jovens das regiões leste, sul e central da capital alimentam site do movimento, Twitter, Flickr (álbum de fotos) e blogs. Ontem, por exemplo, o Twitter da FLM recebia mensagens de dentro dos prédios ocupados. "A gente usa computador ou celular", conta Osmar Silva Borges, um dos coordenadores. "Isso nos faz ser ouvidos no mundo real, rapidamente, São jovens que atuam na questão da inclusão digital e em novas mídias na periferia."