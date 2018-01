Ação do oficial fugiu do manual de regras

Voluntarioso, sempre disposto ao diálogo com os manifestantes, desde as passeatas de junho, o coronel Reynaldo tentava comandar as tropas literalmente de peito aberto. Não usava colete nem capacete e não se importava em dialogar sozinho com grupos que depredavam o patrimônio.

Esse comportamento é contrário ao procedimento operacional padrão estabelecido pela Polícia Militar. Diálogos e paciência servem para dissuadir indivíduos em negociações de sequestro, por exemplo, mas não para controlar a massa. Um policial nunca deve ficar sozinho no controle de multidões, regra-chave da Tropa de Choque. E o desaparecimento da arma do coronel foi considerado o máximo da humilhação. Ninguém nega a boa vontade dele para o diálogo e as qualidades de seu caráter exemplar diante da tropa. Mas a reclamação dos oficiais é que, no comando das operações, ele não devia fazer o papel de amigo, de pai ou de líder. Era um policial e deveria tomar decisões com base nas regras.