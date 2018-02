Ação de combate ao crack na mira do MP O Ministério Público vai requisitar à prefeitura do Rio de Janeiro dados oficiais sobre os atendimentos hospitalares e clínicos de emergência ocorridos na madrugada de terça-feira, com o recolhimento de 91 adultos na cracolândia do Complexo da Maré. Desses, 29 foram internados involuntariamente, outros 30 teriam aceitado o tratamento. Os promotores também cobraram a apresentação de Plano Municipal de Enfrentamento ao Crack, "com indicação clara das unidades e serviços de saúde que serão ampliados para o atendimento dos usuários". Ontem, grupo havia voltado a usar crack na Avenida Brasil.