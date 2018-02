Ação de 1939 pode despejar 1,5 mil famílias O julgamento de um dos mais antigos processos judiciais do País poderá implicar despejo de 1,5 mil famílias de Iperó, a 121 km de São Paulo. A ação que discute a posse das terras do local conhecido como Cabeça do Lobo, onde estão os bairros Campos Vileta e Alvorada, começou em 1939. Ela resultou em outro processo encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 1969. Agora, a ministra relatora do processo, Rosa Weber, quer dar uma solução para o caso.