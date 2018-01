Ação da PM reduz crime no Morumbi em setembro

"Um índice que nos preocupava muito era o de roubo a residências", diz o tenente-coronel José Luiz de Souza, comandante do 16.º Batalhão da Polícia Militar, afirmando que esse tipo de crime caiu de 42 casos para quatro em um mês.

Segundo o oficial da PM. o número de assaltos nas áreas do 34.º DP (Morumbi) e do 89.º DP (Portal do Morumbi) diminuiu entre os dias 24 de agosto, quando começou a operação, e 23 de setembro, comparado com o período entre os dias 24 de julho e 23 de agosto. Souza afirma que, além da queda nos roubos a residência, o Infocrim (sistema de dados criminais da polícia) aponta ainda uma redução dos assaltos a pedestres - de 125 casos para 75 - e nos roubos de carros - de 82 ocorrências para 50.

"Roubos de outros tipos correspondiam a 77 casos antes da operação e hoje caíram para 52 casos", afirmou o oficial da PM.

A presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Morumbi, Júlia Titz Rezende, acredita que o aumento nas estatísticas criminais de agosto na área do 34.º DP reflete a onda de roubos anterior à operação iniciada pela PM. "Nosso parâmetro de mudança serão os números de setembro", diz.

A Operação Colina Verde começou cinco dias depois de um engenheiro de 70 anos levar um tiro de fuzil durante uma tentativa de assalto na região. / G.M.