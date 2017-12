Ação da PM contra ambulantes tem tumulto e 2 feridos

Uma operação da Polícia Militar contra a venda de produtos falsificados no centro de São Paulo terminou nesta segunda-feira, 20, com um policial e um ambulante feridos.

Imagens da TV Globo mostram o momento em que vendedores são abordados pelos agentes no entorno do Terminal Parque Dom Pedro. Um ambulante é imobilizado com uma “gravata” e outro aparece com ferimento na cabeça.

Segundo a SSP, uma equipe da Operação Delegada foi “hostilizada” ao pedir documentos de cigarros à venda no local. “Um ambulante agrediu um policial, que se defendeu”, diz a pasta.

Ambos foram levados à Santa Casa e passaram por cuidados médicos. As imagens serão analisadas.

A ocorrência foi registrada no 8º DP (Brás) e o ambulante será indiciado por descaminho (venda de mercadoria importada sem pagamento de imposto).

"A autoridade policial solicitou exame de corpo de delito para o ambulante e para o policial", informou a Secretaria. Na operação, foram apreendidos 390 maços de cigarros falsificados.