Ação conjunta é que tornará crime raro Os serviços de inteligência das duas polícias, ao mapear as ocorrências de roubo e furto de caixas eletrônicos, perceberam que o crime acontecia em locais afastados do centro, a partir das 3h. Isso estava ligado ao pouco policiamento nas ruas, que começa a diminuir após a meia-noite. A partir do mapeamento dos casos, a Polícia Militar voltou a implementar nesses locais e horários o trabalho da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e das forças táticas - viaturas maiores de cada batalhão com quatro policiais com mais armamento e treinamento.