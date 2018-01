Ação apreende 700 caça-níqueis em 8 cidades do interior de SP

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na apreensão de 700 máquinas caça-níqueis nesta quarta-feira, 26, em oito cidades da região de Sorocaba. A ação, que teve também a participação do Grupo de Atuação Especial para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual, resultou na prisão de seis pessoas. Os policiais apreenderam também R$ 43 mil obtidos com a exploração do jogo ilegal.

A operação mobilizou 370 policiais para o cumprimento de 44 mandados de busca e 14 mandados de prisão. Seis pessoas foram presas em Sorocaba, entre elas um homem que seria o líder de uma quadrilha que explora o jogo ilegal. As apreensões dos equipamentos ocorreram também em Votorantim, Salto, Itapetininga, Tatuí, Mairinque, São Roque e Itu. Parte das máquinas estava em cassinos clandestinos de Sorocaba, Itu e São Roque, que tiveram as portas arrombadas pelos policiais.

A ação dos criminosos vinha sendo investigada havia mais de um ano pelo Gaeco. Foi uma das maiores operações contra o jogo ilegal deste ano. O secretário de Segurança Pública, Antonio Ferreira Pinto, viajou de São Paulo a Sorocaba para anunciar os resultados da ação.