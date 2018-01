Açaí, açaí, açaí: sua reserva de força no litoral

Celebridade Quem está em Maresias pode recuperar a energia gasta com os exercícios tomando o famoso açaí da lanchonete Parada do Alê. Você tem a opção de consumi-lo na tigela, com banana e granola (R$ 9), ou no copo, misturado com suco ou água (R$ 6). - Av. Francisco Loup, 1.004, Maresias, (12) 7850-2215. 10h/0h. Cc.: M e V.

No jardim Para manter o pique após os exercícios (e ter vontade de repeti-los no dia seguinte), peça o açaí com salada de frutas da Casa das Vitaminas. O creme vem com pedaços de mamão, abacaxi, banana, pera e maçã - e vale R$ 9,50 (500 ml). - Av. Ana Costa, 545, Gonzaga, (13) 3284-8901. 9h/2h (dom., a partir das 10h30). Cc.: A, M e V.