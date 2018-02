Acadêmicos do Tucuruvi supera expectativas após incidente que destruiu fantasias

SÃO PAULO - Pouco mais de um mês depois de um incêndio atingir o barracão da escola e destruir 90% das fantasias, a Acadêmicos do Tucuruvi fez um desfile que superou as expectativas e levantou o público no Sambódromo do Anhembi na madrugada deste sábado, 10.

Com o tema "Uma noite no Museu", referência a um filme de comédia americana lançado em 2006, a agremiação da zona norte paulistana nem precisava da imunidade concedida pela Liga das Escolas de Samba, que a impediu de ser rebaixada por causa da acidente em janeiro, para espantar qualquer fantasma.

A Tucuruvi trouxe muito brilho em enormes carros alegóricos com personagens da mitologia grega e esqueleto de dinossauro, e uma diversidade de cores nas alas. A energia demonstrada pelos cerca de 2.500 integrantes contagiou o público a ponta de os passistas encerraram o desfile gritando "eu acredito", em referência ao título do Grupo Especial.

"Do mesmo jeito que o mundo do samba foi solidário com a Tucuruvi, a escola devolveu essa solidariedade na avenida, disse o intérprete Alex Soares, mencionando as doações de material que outras escolas fizeram para que eles pudessem refazer as fantasias a tempo do Carnaval.

"Dia 4 de janeiro foi o dia mais tristes da história da Tucuruvi. Acordamos com a notícia do incêndio. Realmente o prejuízo foi muito grande e perdemos 90% das fantasias. Mas a escola se uniu e mostrou que o mesmo fogo que destruiu o material reacendeu nossa paixão pela Tucuruvi", contou Ricardo Rodrigues, diretor de Harmonia da escola.