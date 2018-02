Academia Piolin funcionou por cinco anos, até 1983 A ideia de escolas circenses no Brasil vem desde a década de 1920. "Nessa época, foi criada a primeira entidade da classe circense e havia a discussão sobre a necessidade do ensino", afirma a pesquisadora Verônica Tamaoki, coordenadora do Centro de Memória do Circo. Trinta anos mais tarde, o palhaço Waldemar Seyssel, o Arrelia (1905-2005), chegou a desenvolver um ousado projeto nesse sentido, com croquis que mostravam como seria o prédio. Não saiu do papel.