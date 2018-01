Academia do Barro Branco conquista ISO 9001

A Academia de Polícia Militar do Barro Branco será certificada pela norma ISO 9001/2008, pela implantação do Sistema de Gestão de Qualidade. A tradicional academia será a primeira instituição desta natureza reconhecida internacionalmente com certificação.

A instituição de ensino superior da Polícia Militar de São Paulo tem um dos cursos mais concorridos da Fuvest cujo objetivo é formar, habilitar, adaptar e especializar oficiais em Ciências Policiais de Ordem Pública.

A ISO 9001/2008 é mundialmente consagrada e pautada pelo mais alto padrão de exigência. Segundo a PM, para a academia a conquista significa um grande avanço no aprimoramento da qualidade de ensino aos oficiais.