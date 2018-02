'Acabaram com a vida da família toda', diz irmã de vítima

Os Highlanders atuavam na região do 37º Batalhão da PM, no Capão Redondo, zona sul, e são acusados por 12 mortes. Uma é a do irmão de Vânia, Antonio Carlos da Silva Alves, o Carlinhos, morto aos 31 anos.

Quatro policiais foram condenados a 18 anos de prisão, mas cicatrizes permanecem. "Acabaram com a vida da família toda. Minha mãe está com depressão. Quando a gente via polícia, ficava aliviada. Hoje tem medo." / W.C.