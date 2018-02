Acaba 4ª etapa de buscas a avião da Air France Acaba hoje a quarta fase das buscas pelos destroços do voo 447 da Air France no Oceano Atlântico, sete dias após partes do avião e corpos de vítimas terem sido localizados a uma profundidade de 3,9 mil metros. A empresa vencedora da licitação para liderar a próxima fase - que fará a coleta das peças e corpos encontrados - deve ser anunciada ainda hoje em Paris. O fim da expedição foi comunicado em nota oficial divulgada na tarde de ontem pelo Escritório de Investigação e Análise (BEA), na cidade de Le Bourget, na França.