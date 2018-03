Abrir espaço para moradias foi um desafio

Em New Orleans, um dos problemas que perduram até hoje é a inflação dos aluguéis. Como muitas casas foram destruídas e nem todas foram refeitas, há uma escassez de moradias.

Apesar das dificuldades, o ano de 2010 reservou algumas boas notícias para New Orleans. Segundo Amy Liu, vice-diretora do Brookings Institution, que compila o Índice New Orleans, os habitantes estão fazendo reformas que podem deixar a cidade melhor do que era antes do Katrina: novos sistemas de gestão de escolas públicas e mudanças nos sistemas de saúde e de Justiça.