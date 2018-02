Abril tem menos chuva sobre o Cantareira

SÃO PAULO - O volume de chuva sobre o Sistema Cantareira, nos 12 primeiros dias de abril, é praticamente a metade (52,8%) da pluviometria registrada no mesmo período de 2014, quando São Paulo já vivia a crise hídrica. Após dois meses seguidos de chuva acima da média, o manancial começa a enfrentar os efeitos da nova temporada de estiagem.

Até este domingo, 12, o índice pluviométrico de abril era de 11,2 milímetros de chuva - ante 21,2 milímetros no ano passado, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A média histórica para o mês é de 89,8 milímetros, o que significa que choveu até agora só 12,5% do previsto.

Mesmo sem chuva, o nível do Cantareira se manteve estável neste domingo, com 19,9% de sua capacidade, o que inclui duas cotas do volume morto no cálculo. Já são 70 dias em que o índice de água do reservatório não recua. Há um ano, o nível era de 12%, mas sem reservas técnicas.

A recuperação da entrada de água no Cantareira em fevereiro e março fez o governo Geraldo Alckmin (PSDB) adiar a decisão sobre o rodízio oficial. A expectativa é atravessar todo o período seco, entre abril e setembro, sem adotar a medida.

Apesar disso, cálculos do governo já apontavam para um abril mais pessimista. O Estado mostrou no mês passado que um ofício enviado pela gestão paulista à Agência Nacional de Águas (ANA) previa que o volume morto não seria recuperado totalmente até o fim de abril.

Segundo o documento, o principal manancial paulista deve terminar o mês com nível 6% abaixo de zero, ou seja, ainda na reserva profunda. Considerando as últimas médias de entrada e saída de água no sistema, o volume morto não será recuperado antes de julho.

Alternativa. Já a Represa do Guarapiranga, que desde março tomou o lugar do Cantareira como maior produtor de água de São Paulo, teve queda neste domingo. O índice do sistema, localizado na zona sul de São Paulo, era de 83,8% de sua capacidade. A perda foi de 0,2 ponto porcentual em relação ao dia anterior. Na mesma data, em 2014, o nível era menor, de 77%.