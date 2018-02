ABRE E FECHA

Correios: Os postos na capital ficam fechados entre sábado e terça-feira e reabrem na quarta, às 12h.

Parques: Ficam abertos todos os dias, menos o Parque da Luz e o da Guarapiranga, que ficam fechados na segunda.

Cultura: Haverá opção cultural para quem ficar na cidade no carnaval. No sábado, o Museu da Língua Portuguesa realiza um desfile de bonecões, das 13 às 17 horas, nos arredores do museu. No domingo, haverá show de marchinhas no Museu da Casa Brasileira, a partir das 11 horas. Os outros equipamentos culturais funcionam no fim de semana, fecham na segunda e na terça-feira e reabrem na quarta-feira às 12 horas. Os horários completos estão em www.cultura.sp.gov.br.