Abertura terá leilão que homenageia costureiros

Não são roupas comuns. "São oito looks assinados por estilistas famosos, que interpretaram o estilo de costureiros importantes para a história da moda brasileira", diz Giovanni Frasson, diretor de moda da revista Vogue.

O estilista Alexandre Herchcovitch, por exemplo, se incumbiu de interpretar o estilo de Clodovil Hernandes, assim como Andrea Marques, o de Zuzu Angel.

A ideia partiu de Frasson, que pesquisou nos acervos particulares e mesmo em revistas de época sobre os costureiros e só depois entrou em contato com os estilistas convidados a participar do projeto. "A proposta era fazer uma homenagem a esses costureiros." Quando as roupas ficaram prontas, Frasson escolheu o fotógrafo francês Patrick Demarchelier e Gisele para realizar um ensaio com as roupas. O lance inicial de cada look será de R$ 2 mil.