Abertura de processo de tombamento será votada na terça-feira Na terça-feira, o pedido de abertura do processo de tombamento do Belas Artes vai ser levado a votação no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo (Conpresp). A previsão é de que os conselheiros aprovem a abertura do processo. Caso isso ocorra, o proprietário do imóvel fica impedido de reformar o prédio sem autorização do conselho, o que dificulta a mudança de uso do prédio. Na segunda-feira, depois do começo das manifestações, o prefeito Gilberto Kassab ligou para André Sturm dizendo que era preciso encontrar um jeito de preservar o cinema. O ex-governador José Serra também se manifestou contra o fechamento.