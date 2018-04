Abertura de igreja na Dutra isola Cumbica e faz centenas perderem voos

SÃO PAULO - A inauguração de uma igreja evangélica na Rodovia Presidente Dutra e o estacionamento de centenas de ônibus de caravanas nos dois sentidos da estrada bloquearam o acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na tarde deste domingo, 1º. No desespero, centenas de pessoas largaram os carros na rodovia e saíram andando, com malas e na chuva, até o aeroporto. Muitas perderam o voo. Para quem voltava do feriado de ano-novo, a lentidão passou dos 20 km na Dutra, afetou a Ayrton Senna e as principais ruas de Guarulhos.

Com o desespero de pessoas na iminência de perder o voo, alguns se aproveitaram da situação para faturar. Vans circulavam pelo entorno cobrando de R$ 10 a R$ 15 para levar passageiros até Cumbica.

O templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, com capacidade para 150 mil fiéis, foi inaugurado no km 217 da Dutra, perto do aeroporto. O problema, segundo a concessionária Nova Dutra, não foi a chegada das pessoas, mas a forma como os ônibus pararam: ocupando duas faixas da rodovia em alguns trechos, enfileirados no acostamento e nos canteiros, chegaram a bloquear os dois sentidos da Dutra em alguns momentos, além do acesso à Rodovia Hélio Smidt, que leva a Cumbica. “Transformaram a rodovia em um grande bolsão de estacionamento”, disse Marcos Brunelli, gestor de atendimento do trecho São Paulo da Nova Dutra.

Brunelli afirma que só foi avisado do megaevento - chamado de “1.º Milagre” - na semana entre o Natal e o ano-novo. À concessionária, organizadores disseram que o público estimado era de 100 mil pessoas. “Mas nossa estimativa é de quase 500 mil.” Procurados, representantes da igreja e da Prefeitura de Guarulhos, que autorizou o evento, não foram localizados.

A Polícia Militar avaliou como “normal” o trânsito naquela área e não mandou reforços para desinterditar a rodovia, que permanecia parcialmente bloqueada até as 20h de domingo.

No Brás. Não é a primeira vez que um megatemplo da Igreja Mundial dá o que falar. Em 2009, uma unidade no Brás foi fechada pela Prefeitura por ter sido construída em zona estritamente residencial. O bispo Valdemiro Santiago chegou a colar cartazes no bairro com fotos do prefeito Gilberto Kassab (PSD) com chifres de diabo.

No ano passado, a igreja foi novamente interditada, dessa vez por decisão da Justiça, que alegou falta de alvará de funcionamento.

Reações. Revoltados, passageiros e moradores de Guarulhos se manifestaram no Twitter. “Pela primeira vez perdi o voo, eu e mais todo mundo que tentou viajar por Guarulhos. Responsáveis?”, questionou AnielleGianello (@anigianello).

“Parabéns, Prefeitura de Guarulhos, ninguém chega ao Aeroporto. São 1.000 ônibus travando o acesso do Aeroporto. Que vergonha. Perdi meu voo”, disse Rosy Mello (@rosymello).