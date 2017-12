Aberta nova concorrência do monotrilho O Metrô tenta licitar novamente a construção do sistema de monotrilho para o prolongamento da Linha 2-Verde, entre a Vila Prudente e a Cidade Tiradentes, na zona leste da capital. Nova concorrência internacional foi aberta ontem, depois de a licitação ter sido cancelada em junho. Agora, o novo prazo para entrega de propostas é 30 de agosto. O objetivo é iniciar a construção até o fim do ano.