Está aberta a temporada de festas juninas paulistanas. Tempo de tirar a camisa xadrez do armário e encarar o frio com quentão e vinho quente. Tempo de dançar quadrilha, pular fogueira e fazer maratona por barracas de comidas e brincadeiras típicas. Tempo de clubes cheios. "As festas juninas são os eventos recordistas em público (das agremiações)", resume o presidente do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, Cezar Roberto Leão Granieri.

Ele lembra que, além do grande número de associados que comparece aos clubes nessas festas, em boa parte das agremiações as portas também estão abertas (mediante pagamento) a não sócios. "É uma chance para que conhecer as instalações e, quem sabe, tornar-se um associado", comenta. "Mas, acima de tudo, é uma oportunidade para que o sócio leve seus amigos não sócios para festejar também." Confira a seguir um roteiro preparado pelo Estado com algumas das melhores festas de clubes da cidade.

1 Esporte Clube Pinheiros Capriche no figurino: o tema da festa será "casamento matuto". Entre barracas de comidas e brincadeiras típicas, os destaques ficam por conta dos artistas sertanejos. Estão agendados shows de Marcos & Belutti, Victor & Leo, César Menotti & Fabiano e Sá & Guarabyra.

DE 16 A 19 DE JUNHO. GRÁTIS PARA SÓCIOS. DE R$ 35 A R$ 70 PARA CONVIDADOS. RUA ANGELINA MAFFEI VITA, 493, JARDIM EUROPA, TEL: (11) 3598-9700.

2 Juventus Esta é para aqueles que lamentam quando junho acaba e leva embora as festas juninas: o clube agendou as quermesses para o mês que vem. Haverá shows (artistas ainda não confirmados) no Salão Nobre Grená e barracas típicas.

DE 2 A 17 DE JULHO. GRÁTIS PARA SÓCIOS. R$ 10 PARA NÃO SÓCIOS. RUA JUVENTUS, 690, MOOCA, TEL: (11) 2271-2000

3 Helvetia Atividades recreativas para crianças, brincadeiras e comidas típicas, uma fogueira e um animado DJ são as atrações do arraial.

HOJE. GRÁTIS PARA SÓCIOS (COM DOAÇÃO DE 1 KG DE ALIMENTO). R$ 10 PARA NÃO SÓCIOS. AVENIDA INDIANÓPOLIS, 3.145, PLANALTO PAULISTA. TEL (11) 2275-6738

4 Portuguesa A programação do tradicional clube da colônia lusitana está recheada de atrações musicais, como os grupos Inimigos da HP (foto), Katinguelê, Jeito Moleque, Sorriso Maroto e Art Popular. Serão seis fins de semana de festa.

DE HOJE A 10 DE JULHO. PREÇOS NÃO DEFINIDOS ATÉ ONTEM. RUA COMENDADOR NESTOR PEREIRA, 33, CANINDÉ. TEL: (11) 2125-9400

5 Paineiras do Morumby Uma das mais badaladas festas juninas de São Paulo, o clune tem na programação deste ano nomes como Daniel, Edson (ex-Edson & Hudson), Renato Teixeira e Sá & Guarabira.

ATÉ AMANHÃ. GRÁTIS PARA SÓCIOS. R$ 50 A R$ 60 PARA NÃO SÓCIO. AV. DOUTOR ALBERTO PENTEADO, 605, MORUMBI. TEL: (11) 3779-2000

6.Paulistano O arraial será inspirado em músicas e danças folclóricas e terá show da dupla sertaneja Marcos & Belutti. Atores dançarão a quadrilha, interagindo com o público. A festa terá duas versões: no sábado, para adultos; no domingo, para crianças.

DIAS 18 E 19. GRÁTIS PARA SÓCIOS. DE R$ 40 A R$ 90 PARA CONVIDADOS. RUA HONDURAS, 1.400, JARDIM AMÉRICA, TEL.: (11) 3065-2000

7 Esporte Clube Sírio O arraial começa em um sábado animado, com quadrilha e jogos juninos, e termina com uma queima de fogos no domingo. Entre uma coisa e outra, muita comilança típica.

DIAS 18 E 19 DE JUNHO. GRÁTIS PARA SÓCIOS. R$ 15 PARA CONVIDADOS. AVENIDA INDIANÓPOLIS, 1.192, INDIANÓPOLIS. TEL: (11) 2189-8500

8 Círculo Militar. Duas festas: o Arraiá Circulista e o Rasta Pé da Dona Sinhá

DIAS 18 E 30 DE JUNHO. GRÁTIS PARA SÓCIOS. ATÉ ONTEM, O PREÇO PARA NÃO SÓCIOS AINDA NÃO HAVIA SIDO DIVULGADO. RUA ABÍLIO SOARES, 1.589, IBIRAPUERA. TEL: (11) 3056-4055

9 Clube Esperia Um dos pontos mais concorridos da tradicional festa é a Casa Doce, reprodução de uma açucarada casinha de contos infantis, com delícias tentadoras. O arraial ainda tem touro mecânico, tobogã gigante, balão pula-pula, barracas típicas e muita música.

A festa é encerrada com uma grande queima de fogos.

DIAS 25 E 26 DE JUNHO. GRÁTIS PARA SÓCIOS. R$ 15 PARA NÃO SÓCIOS. AVENIDA SANTOS DUMONT, 1.313, SANTANA. TEL: (11) 2223-3342

10 Corinthians Associados e frequentadores do clube da zona leste terão festa em todos os fins de semana durante um mês. Entre as atrações confirmadas estão Marcelo D2, Pitty (foto), Chimarruts e Sampa Crew.

DE 17 DE JUNHO A 17 DE JULHO. GRÁTIS (ÀS SEXTAS) E R$ 10 (AOS SÁBADOS E DOMINGOS) PARA SÓCIOS. R$ 10 A R$ 25 PARA NÃO SÓCIOS. RUA SÃO JORGE, 777, TATUAPÉ. TEL: (11) 2095-3000