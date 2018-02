Abelhas deixam 76 feridos em escola rural Um ataque de abelhas durante o intervalo de aula deixou 76 feridos em uma escola rural na cidade Capivari, no interior paulista, na manhã de anteontem. Entre as vítimas estão alunos, professores e funcionários. A escola funciona na fazenda da Usina São Francisco, da empresa Raízen. Funcionários da empresa faziam a limpeza do mato que cerca a escola quando acidentalmente atingiram o enxame. Os bombeiros afastaram as abelhas usando o jato d'água e levaram as vítimas para hospitais da região.