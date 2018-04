ABD tem 1ª linha com 100% de ar-condicionado

Os ônibus têm um tipo de ar-condicionado individualizado, como o de aviões e ônibus de viagem: cada usuário pode fechar a passagem para a ventilação. O governo estadual acredita que cerca de 250 mil pessoas serão beneficiadas pelo equipamento.

A Metra, empresa que administra o corredor, também iniciou os testes com um protótipo de paradas de ônibus em formato de uma cabine fechada, na qual os passageiros pagam a tarifa ao entrar no ponto, e não no veículo. O modelo é semelhante ao de Curitiba e Bogotá. "A vantagem é que você aloca todos os que pagam a passagem nesse espaço e quando o ônibus vem, abre-se mais de uma porta, como é o metrô", explicou o secretário dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes. "Com isso você ganha tempo e ganhar tempo nesse trabalho é fundamental."

Iniciativa privada. O governador também disse ontem que os próximos corredores podem ser concedidos, como acontece com o ABD. Alckmin, no entanto, vai conversar com empresários para que a iniciativa privada participe da construção.

"No caso do corredor de Guarulhos até Tucuruvi, a obra física será do governo, mas podemos estudar outras ligações, como por exemplo o corredor ABD com Guarulhos, para ligar até o Aeroporto de Cumbica e a Jacu-Pêssego", afirmou Alckmin.