Abastecimento só deve voltar na madrugada da 5ª na zona leste

O reparo na adutora da Sabesp na Rua Diamante Preto, na Vila Carrão, foi concluído por volta das 15 horas desta quarta-feira, 28. A previsão da companhia era de que os trabalhos fossem finalizados até o início da manhã desta quarta. Depois dos reparos na adutora, foram realizados serviços de lavagem e desinfecção, que terminaram por volta das 17h30. A abertura das válvulas e a liberação da água para o abastecimento teve início em seguida, mas a normalização do abastecimento só deverá decorrer durante a madrugada de quinta-feira, 29. Ainda durante os reparos, a Sabesp realizou manobras operacionais nas redes que permitiram o envio de água para os bairros Parque São Jorge, Vila Moreira e parte do Tatuapé. Assim, o número da população atingida, que foi de 70 mil, passou para 55 mil. Os bairros ainda com problemas de abastecimento são Vila Gomes Cardim, Cidade Mãe do Céu, Vila Azevedo, Vila Lusitana, Vila Brasil, Chácara Califórnia, Vila Carrão, Chácara Santo Antônio, Jardim Maranhão, Chácara Paraíso, Vila Regente Feijó, Vila Formosa, Chácara Mafalda, Vila Rio Branco e Jardim Guanabara. A Sabesp alerta ainda que o trânsito permanece interditado no trecho entre as ruas Carlos Silva e Flamengo. A CET montou um desviou no tráfego: os motoristas que trafegarem no sentido centro deverão seguir pelas ruas Carlos Silva e Guaraciaba e pela Avenida Conselheiro Carrão. Já os veículos que seguirem em direção ao bairro deverão acessar as ruas Carlos Silva e Serra de Botucatu e a Avenida Conselheiro Carrão.