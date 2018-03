Abastecimento de água deve ser normalizado nas próximas horas em Juquitiba

SÃO PAULO - O abastecimento de água na cidade de Juquitiba, localizada no limite entre a região sul da Grande São Paulo e o Vale do Ribeira, deve voltar ao normal nas próximas horas segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Na noite de sexta-feira, 14, a Sabesp informava que, devido a um vendaval que provocou a derrubada de árvores e deixou parte da cidade de Juquitiba sem energia elétrica durante a tarde, a Estação de Tratamento de Água do município havia parado de funcionar e que a empresa aguardava o retorno do fornecimento de energia para iniciar a regularização do abastecimento.