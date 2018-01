Abastecimento de água começa a se normalizar em SP

A situação do abastecimento de água na Região Metropolitana de São Paulo começou a se normalizar por volta do meio-dia desta quarta-feira, 11, segundo informações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O desabastecimento, provocado pelo apagão de terça-feira à noite, foi reduzido nas últimas horas de 6,7 milhões para três milhões de habitantes na Região Metropolitana de São Paulo, segundo a empresa.

As regiões mais afetadas na capital são a Sul, nos bairros de Parelheiros, Jardim Ângela e Jardim São Luiz, região Norte, na Casa Verde e Vila Brasilândia, e bairro da Consolação, na região central. Segundo a Sabesp, a previsão é que o abastecimento seja normalizado na manhã desta quinta-feira, 12.

De acordo com a Sabesp, com a falta de energia elétrica a partir das 22h13 de da quarta, todas as Estações de Tratamento de Água da Sabesp e as estações elevatórias deixaram de funcionar. Todas as equipes de operação e manutenção mantiveram-se em prontidão e começaram a normalizar os sistemas de abastecimento logo após o retorno da energia elétrica.