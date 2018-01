Abastecimento de água ainda não foi normalizado em São Paulo

Cerca de 500 mil pessoas ainda permanecem com o fornecimento de água prejudicado na manhã desta quinta-feira, 12, na região metropolitana de São Paulo, apesar de anúncio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) de que o abastecimento seria normalizado nas primeiras horas da madrugada. No Interior, o fornecimento de água já voltou ao normal.

Com o apagão ocorrido às 22h15 de terça-feira, 10, todas as estações de tratamento de água da Sabesp e as estações elevatórias deixaram de funcionar, provocando um desabastecimento total para os 20 milhões de habitantes da Grande São Paulo. Segundo a Sabesp, todas as equipes de operação e manutenção mantiveram-se em prontidão e começaram a normalizar os sistemas de abastecimento logo após o retorno da energia elétrica.

Manutenção

Segundo a Sabesp, cerca de 90 mil moradores da região do Jabaquara, zona sul de São Paulo, conforme programação já divulgada pela empresa, vão ficar sem água até as 9 horas desta quinta-feira, 12, para que ocorram serviços de manutenção na Estação Elevatória do Jabaquara. O corte teve início às 22 horas de quarta-feira, 11. O restabelecimento será mais demorado nas casas localizadas nos pontos mais altos.

Os bairros atingidos são: Jabaquara, Vila Monte Alegre, Mirandópolis, Bosque da Saúde, Chácara Inglesa, Planalto Paulista, Vila Araci, Vila Guarani, Parque Imperial, Vila Saúde, Vila São João, Parque Jabaquara, Jardim Aeroporto, Nova Piraju, Vila Noca, Jardim Ceci, Vila Parque Jabaquara, Parque Conceição, Cidade Vargas, Vila do Encontro, Vila Guarani, Cidade Leonor e Jardim Lourdes.

Texto autalizado às 08h02.