Abastecimento da zona leste de SP deve ser normalizado na 4ª

A Sabesp informou que o abastecimento de água para parte da zona leste da capital deve ser normalizado ao longo de toda a quarta-feira, 28. Cerca de 70 mil pessoas foram afetadas pelo rompimento de uma adutora da companhia, na madrugada desta terça-feira, que abastece cerca de 20 bairros da região. Segundo a Sabesp, a previsão é que os reparos da adutora sejam concluídos até o início da manhã de quarta-feira. Assim o abastecimento deve voltar gradativamente aos bairros Tatuapé, Vila Gomes Cardim, Cidade Mãe do Céu, Vila Azevedo, Vila Lusitana, Vila Brasil, Chácara Califórnia, Vila Carrão, Chácara Santo Antônio, Parque São Jorge, Jardim Maranhão, Vila Moreira, Chácara Paraíso, Vila Regente Feijó, Vila Formosa, Chácara Mafalda, Vila Rio Branco e Jardim Guanabara. O trânsito foi interrompido na altura do número 1.000 da Rua Diamante Preto, na Vila Carrão, e está interditado no trecho entre a Rua Carlos Silva e a Rua Flamengo. Há um desvio pela Rua Mauro Pinheiro para as linhas de ônibus que passam pelo local. As causas que levaram ao rompimento só serão conhecidas após análise mais detalhada pela Sabesp.