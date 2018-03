Abandono é alvo até do MP

Uma das últimas ações, ocorrida em setembro de 2010 em um pátio na região da Represa do Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, retirou cerca de 4 mil dos 12 mil veículos depositados no local - chamado de "cemitério" por agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Em 2009, o descaso com cerca de 30 mil veículos parados em 38 pátios particulares locados pelo Estado motivou o Ministério Público Estadual a abrir um inquérito civil para cobrar mais empenho do Estado em fiscalizar os contratos.