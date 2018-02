Abaixo as pichações Em Nova York, pichador não tem moleza. A multa para quem é pego escrevendo nos muros da cidade chega a US$ 4 mil - e o infrator ainda pode ter de amargar um ano na cadeia. Sprays não podem ser vendidos para menores de 18 anos. E a guerra contra as pichações não para por aí: em 2003, a prefeitura organizou uma campanha e limpou 1,5 milhão de metros quadrados de muros em 6.241 pontos da cidade.