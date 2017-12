A volta dos que não foram! Já está tudo pronto para o clássico de amanhã no STF. Se um novo empate for inevitável no julgamento do mérito da aplicação imediata - ou não! - da Lei da Ficha Limpa, restará ainda a expectativa da volta dos memoráveis embates entre os ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes. Nos bons e velhos tempos da dupla, sessão do Supremo dava mais audiência que o Pânico na TV. Lembra daquele famoso bate-boca de abril de 2009? "Vossa excelência quando se dirige a mim não está falando com os seus capangas", era daí pra baixo.