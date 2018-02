A vizinha 'Cadopô' será anexada e vai ampliar capacidade Outra promessa antiga que deve sair do papel ainda neste ano é a reforma do edifício contíguo ao Ramos de Azevedo, conhecido como Cadopô (Casa do Politécnico). O prédio foi erguido na década de 1950 para abrigar a moradia estudantil e o Grêmio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que funcionava na atual sede do arquivo. Abandonada há décadas, a Cadopô foi importante reduto do movimento estudantil na ditadura militar entre os anos 1960 e 1970.