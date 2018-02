A vila das crianças Um a cada dois moradores da Vila Eduardo, no Jaraguá, zona norte, tem menos de 12 anos. São 52% dos 391 moradores de um punhado de ladeiras beirando a Rodovia dos Bandeirantes. Do portão de quase toda casa se vê alguma criança brincando. A aposentada Laura Cruz, de 59 anos, tem a missão de cuidar de seis netos, com idade de 1 e 9 anos. "Tem muita criança aqui mesmo, mas isso não é nenhum problema", brinca. A dona de casa Katia dos Santos (foto), de 31, é uma das grandes responsáveis pela criançada. Tem sete filhos e está grávida. "A gente vive bem. Só às vezes temos alguma dificuldade quando é preciso comprar roupa", ressalta. Mas ela também precisa de certo esforço para lembrar do nome de todos.