A vida na cidade dentro da cidade

Quase 37 mil apartamentos, em cerca de 1,4 mil prédios, onde vivem 147 mil pessoas. O maior aglomerado de conjuntos habitacionais do Brasil, em Cidade Tiradentes, extremo leste da capital, tem população superior a 596 dos 645 municípios de São Paulo. Nunca parou de receber novas unidades, mas, como não foram planejados setores para comércio e serviços, milhares de "puxadinhos" foram construídos. Além dos anexos ilegais, mesmo no meio do conjunto que mais recebeu investimento dos governos estadual e municipal, há também favelas e áreas dominadas pelo tráfico.

Só no maior dos conjuntos, o Santa Etelvina - onde vivem 107 mil pessoas, ou 73% de todo o aglomerado -, foram construídos mais de 1 mil puxadinhos. Projetados como garagens, são locados informalmente entre os moradores. Neles funcionam lanchonetes, padarias, lan houses, igrejas evangélicas, lojas de roupas, pastelarias, estúdios de tatuagem. "Foi a forma que a comunidade encontrou para viver. Todo mundo se vira como pode", disse Viviane Barbosa, de 29 anos, dona de uma loja de doces que funciona em uma antiga garagem.

O Estado revelou ontem na primeira reportagem desta série que, sete décadas depois do primeiro conjunto habitacional da cidade, 10% dos paulistanos (ou 1,1 milhão) vivem em unidades de moradia social. Ainda assim, o déficit na cidade é de 520 mil pessoas sem moradia. Cidade Tiradentes, o "bairro dormitório" que nunca parou de crescer, com seus puxadinhos e favelas resume os principais erros cometidos nesse período. "A primeira razão é o isolamento. Foi construído a 30 km do centro. As carências de um local não integrado à cidade se refletem nessa área até hoje", diz a historiadora Simone Lucena Cordeiro, que organizou livros sobre habitação social e cuja tese de doutorado na PUC-SP foi sobre Cidade Tiradentes.

O complexo Santa Etelvina foi iniciado em 1984, quando habitação social se resumia a construção em massa de unidades idênticas, sem respeitar diferenças sociais e culturais e desconsiderando carências de infraestrutura. Esse modelo predominou no País a partir da criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1964, durante o regime militar, e atingiu seu auge em São Paulo nas décadas de 1980 e 1990 - período em que a Companhia de Habitação de São Paulo (Cohab) mais construiu.

Emprego. A explicação para o surgimento do comércio informal foi a falta de estímulo para que os moradores consigam trabalho no próprio conjunto. "Emprego por aqui não tem. Desde que minha família chegou, removida da Brasilândia, todo mundo sempre trabalhou fora. São três a quatro conduções todos os dias para mim, meu irmão e minha mãe", contou a promotora de vendas Tatiana Aparecida de Almeida, de 32 anos, que leva 3h30 para chegar ao emprego, em Guarulhos. "Tiradentes fica isolada mesmo. Todo mundo já acostumou, não tem banco nem casa lotérica. Um ou outro caixa eletrônico e só. De "Cidade", só tem o nome."

No meio de vários conjuntos, formou-se a Favela Maravilha - cujos habitantes são, principalmente, familiares de moradores dos complexos e ex-proprietários das unidades que não conseguiram se manter ali. "O conjunto estava caindo aos pedaços e os "noias" tomavam conta. Deixava roupas no varal e, um dia depois, já não estavam mais. Se é para construir e deixar de lado, não adianta", disse o vigia Fernando Henrique Duarte, de 33 anos, que viveu por dois anos em um conjunto e depois voltou para a favela. "Tenho família morando ali, mas eu não volto mais", afirma.

Quando a Maravilha ainda estava se formando, no início dos anos 2000, outra leva de imóveis começou a ser construída pela Cohab no Santa Etelvina - eram casas de dois andares, em setor conhecido como "Casinhas". É um dos pontos, segundo moradores e assistentes sociais, completamente dominado pelo tráfico. "Tem dia que nem carteiro entra. E polícia, de jeito nenhum. É o tráfico que regula quem entra e quem sai", diz uma moradora.

A Prefeitura afirma que, nos últimos cinco anos, a preocupação com o perfil do morador é maior. "Sabemos da necessidade de identificação do morador com sua casa", diz a superintendente de Habitação Popular da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), Elisabete França.