A vida como ela não é!

O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, deu uma explicação convincente para a votação relâmpago em sessão-fantasma da Comissão de Constituição e Justiça: "É assim mesmo!"

O Guido do Medvedev

A presidente Dilma devia dar graças a Deus pelo Guido Mantega que tem! O similar russo foi demitido dia desses por "insubordinação".

Boletim médico

Parentes e amigos de Aloizio Mercadante estão preocupados! A notícia de que a produção de iPad no Brasil subiu no telhado deixou o ministro em estado de choque. O tablet de Jundiaí é praticamente um filho para ele!

Passo a passo

Estrategista nato, o ministro Celso Amorim, da Defesa, traçou para as tropas brasileiras no Haiti uma retirada nem tão rápida que pareça fuga nem tão devagar que possa parecer provocação.

Inútil

Muamar Kadafi deu de ombros para a prisão de seu porta-voz pelas forças rebeldes da Líbia. Pra que diabos ele precisa de um porta-voz agora, caramba?

Mal comparando

Quem é melhor: Lula ou Pelé? Só se fala disso nos corredores da Science-Po de Paris. Os acadêmicos franceses perderam inteiramente a noção das coisas!

De novo!

Periga ser a notícia enguiçada da década: a Justiça Federal mandou suspender outra vez o leilão de licitação do trem-bala Campinas-SP-Rio.

Por mais sem sentido que seja a vida de celebridade, certas coisas na biografia da Gretchen que se escreve no noticiário não resistem a uma simples conferência de datas.

Como pode alguém que no dia 12 de julho internou-se numa clínica de SP para turbinar bumbum e seios no embalo de uma lipoaspiração de barriga reaparecer nesta semana no Facebook trabalhando de garçonete num café de Orlando (EUA)?

Diz ela que não se envergonha disso - provavelmente nem daquilo -, coisa que em nenhuma circunstância vem aqui ao caso.

O fato é que, em sã consciência, ninguém recorre à cirurgia plástica para servir hambúrguer numa lanchonete qualquer da chamada "Flórida profunda".

Seguindo as pegadas que deixou no Google, descobre-se que, entre o pós-operatório e o bico de trabalho na vizinhança da Disney, a rainha do rebolado se apaixonou, se casou e se separou de um chef de cozinha conhecido como Fernandez.

Para a irmã - a cantora Sula Miranda -, Gretchen disse que foi morar nos EUA para "fugir do assédio e ter uma vida normal".

Pense nisso antes de sair por aí reclamando da própria rotina. Melhor a vida como ela é!

Iriny nela!

Luana Piovani usou o Twitter para criticar o anúncio de lingerie de Gisele Bündchen mas, na mesma rede social, admitiu que já aplicou botox entre as sobrancelhas. Deixa a ministra de Políticas para Mulheres saber disso! Capaz de tirar a atriz do ar.