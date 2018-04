A vida ao lado da ferrovia

"Penso no tamanho da minha sala e vejo que, para mim, compensa", resume o designer Fábio Magalhães, de 31 anos, que vive na Mooca, zona leste, a 20 metros da linha do trem. "Às vezes acordo com o barulhão, mas tento ignorar, porque olhei imóveis na Lapa, na Pompeia, e o preço era muito maior."

Para moradores das casas térreas que ainda predominam na orla ferroviária, a verticalização é motivo de apreensão. "Havia um padrão: os prédios ficavam a quatro quadras da linha. Na semana passada, começou uma obra a duas quadras e preocupou todo mundo", disse a bancária Roseli Assunção, de 53 anos, moradora da Lapa, vizinha da ferrovia. "Já está em cima de nós." / V.H.B.