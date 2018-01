A uma semana do Natal, shoppings da zona sul ampliam horários de funcionamento

O tradicional aumento de horário de funcionamento dos shoppings para as compras de Natal vai acontecer com maior expectativa neste ano na região da zona sul da capital. O motivo é a diminuição de gastos do paulistano para as compras de fim de ano. O público economiza mais e os centros comerciais ficam abertos por mais tempo.

Na zona sul da capital paulista, três shoppings vão aderir ao horário estendido. O Shopping Morumbi, na Avenida Roque Petroni Júnior, chegou a cogitar entre os lojistas fazer uma virada de vendas com funcionamento ao longo da madrugada, mas a possibilidade acabou sendo descartada. Mesmo assim, na próxima semana o centro comercial ficará aberto até a meia-noite na segunda e terça-feira, dias 22 e 23, e também abrirá na véspera de Natal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o complexo Iguatemi Market Place, na Avenida Doutor Chucri Zaidan aposta no aumento do movimento já neste fim de semana. O shopping funcionará das 10h às 24h no sábado, 20, e das 10h às 22h nos dias da semana do Natal.

O Shopping Jardim Sul, na Avenida Giovanni Gronchi, 5819, também montou esquema especial para o fim do ano. Com horários estendidos desde a última sexta, 12, o complexo só não funcionará durante os feriados dos dias 25 e 1º de janeiro. Veja os horários detalhados abaixo.

Além dos horários estendidos, o Shopping Cidade Jardim, na Avenida Magalhães de Castro, atrai público também com a presença do bom velhinho e com a comemoração da festa judaica Hanukkah ou Festival das Luzes neste final de semana. Nos dias de feriado, 25 e 1º de janeiro o shopping seguirá aberto apenas com praça de alimentação e áreas de lazer para as crianças.

Shopping do Morumbi

Av. Roque Petroni Júnior, 1089

Entre os dias 15 e 21, funcionará das 9h às 23h

Dia 22 e 23, das 9h às 24h

Dia 24, das 9h às 18h

Dia 25 o shopping não abrirá por conta do feriado de Natal

Dia 26 volta ao horário normal, das 10h às 22h

*O shopping ainda não tem a programação para a semana do ano-novo

Iguatemi Market Place

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 902

Sábado, 20, das 10h às 24h

Entre os dias 21 e 1º, das 10h às 22h

Shopping Jardim sul

Av. Giovanni Gronchi, 5819

De 15 a 20, das 10h às 23h.

Dia 21, das 12h às 22h

Dias 22 e 23, das 10h às 23h

Dia 24, das 9h às 18h

Dia 25 fechado

Dias 26 e 27, das 10h às 22h

Dia 31, das 10h às 16h

Dia 1º fechado

Shopping Cidade Jardim

Avenida Magalhães de Castro, 12000

Até terça-feira, 23, das 10h às 23h - Papai Noel, das 13h às 19h

Dia 24, lojas e alimentação das 10h às 16h - Papai Noel das 13h às 16h

Dia 25, lojas fechadas e praças de alimentação e lazer ficam abertas de forma opcional das 14h às 20h

De 26 a 30, o shopping terá horário de funcionamento normal - de segunda a sábado das 10h às 23h e domingo das 12h às 23h

Dia 31, lojas e praça de alimentação das 10h ás 16h

Dia 1º lojas fechadas

Dia 2 volta ao horáro de funcionamento normal - de segunda a sábado das 10h às 23h e domingo das 12h às 23h

Hanukkah. Shopping Cidade Jardim celebra Chanucá em parceria com a Sinagoga do Morumbi a festa judaica do Festival das Luzes neste domingo, 21, a partir das 17h. O Rabino Dovi Goldberg comandará a celebração como a tradição pede: acenderá as velas da Chanukiah - candelabro de oito braços -, instalado no piso térreo do shopping. Haverá também o ‘sonho kosher’ sufganiot e distribuição de sevivon (pião) e chanukiot (candelabros). Ainda neste domingo o shopping vai oferecer show de mágica e sorteio de brindes oferecidos pelas lojas do complexo para uma rifa da Sinagoga do Morumbi. O evento é aberto a todos frequentadores do shopping.