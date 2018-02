A um clique, a história do cinema Prato cheio para fãs de história e de cinema. No site www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm, é possível consultar fichas técnicas, fotos e detalhes de todas as salas que exibiram filmes em São Paulo de 1895 - quando a novidade chegou por aqui - a 1929, quando a sétima arte deixou de ser muda.