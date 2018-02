A última do Kadafi!

Tem carioca torcendo discretamente para a seleção brasileira não chegar à final da Copa de 2014. Se o time do Mano Menezes repetir no Maracanã o fiasco de 1950, a torcida destrói o estádio novinho em folha. Já pensou? Talvez seja mesmo melhor que o título fique entre Alemanha x Holanda ou Espanha x Inglaterra, sei lá!

Álibi perfeito

A Polícia Militar resolveu estender as operações da lei seca em São Paulo, que antes terminavam às 4h, até as 6h da manhã. É uma desculpa a mais pro cara explicar pra mulher por que só chegou em casa de manhã!

Quanto vale?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No pregão de ontem da Bolsa da Faixa de Gaza, um sargento israelense já estava valendo 1.051 militantes palestinos, alta de 2,5% em relação à cotação da última troca de prisioneiros.

Responda rápido

Se te dessem a opção de morrer feito Saddam Hussein, Kadafi ou Bin Laden, que escolha você deixaria em testamento?

Alhos com bugalhos

Os Lençóis Maranhenses não têm nada a ver com o lixo hospitalar apreendido em Pernambuco. E não se fala mais nisso, ok?

O humor negro está em festa: depois da captura de Osama bin Laden, em maio, o ser humano - ô, raça! - não esperava tão cedo se divertir tanto com a desgraça de um semelhante. Raramente acontece duas vezes ao ano a chance de, sem hipocrisias, poder dizer "bem feito" no velório de um cretino.

Está reaberta em 2011 a temporada de chutar "cachorro louco" morto: vale piada, deboche, escracho ou escárnio sobre a situação degradante de Muamar Kadafi arrastado daquele jeito, como diz o outro, "feito um Cauby Peixoto bêbado" pela avenida central do martírio líbio. Ficam, no caso, abolidos todos os limites do grotesco!

O próprio Rafinha Bastos, se dissesse o que o afastou do CQC sobre a netinha recém-nascida do ex-ditador, não daria nem processo na Justiça. Ronaldo Fenômeno também não se chatearia com o programa por causa disso!

Todo homem de bem, por mais politicamente correto que seja, tem o direito de ser mau feito pica-pau quando um notório malfeitor se esborracha em seu caminho.

Dificilmente acontece quando a vítima é brasileira: a herança portuguesa de reverência à morte não permite. A turma só fala assim do Sarney porque ele está vivo. Repara só!

"Obrigado, minhas fãs!"

Muito se tem falado por aí das coincidências entre o escândalo no Ministério do Esporte e a era do rádio, cada um com seus respectivos Orlando Silva e João Dias, mas ninguém até agora lembrou, a propósito ou a pretexto da confusão, do cantor Orlando Dias (foto) - o primeiro Reginaldo Rossi do Brasil. Ou, vai ver, os mais velhos estão meio envergonhados de admitir que não esquecem o precursor do estilo brega-romântico na MPB.