A última do Cid

Aproveitando que todo mundo estava prestando atenção no embarque da blogueira Yoani Sánchez em Havana, Hugo Chávez saiu praticamente escondido de Cuba!

Pezinho frio

A expulsão no domingo foi o de menos: Neymar perdeu todas as partidas que disputou - duas pelo Santos e uma pela seleção - desde que assumiu publicamente o namoro com Bruna Marquezine. Só se fala disso na Vila Belmiro!

Vice-esperteza

A notícia de que o parlamentar brasileiro é o segundo mais caro do mundo, perdendo apenas para o americano, deixou muita gente revoltada no Congresso: "Será que até nisso eles são melhores que a gente, caramba?"

Segue o jogo

Reunidos em Moscou, ministros das Finanças das 20 maiores economias do mundo fizeram um pacto contra a guerra cambial global. Isso quer dizer o seguinte: nada, absolutamente nada! Relaxa, vai!

Basta!

A chamada esquerda festiva de Ipanema está novamente mobilizada, desta vez para protestar contra o excesso de blocos no bairro durante o carnaval. Os velhinhos não aguentam mais! Prometem lutar contra a "ditadura do baticumbum" em 2014.

Até que enfim!

A escolha do nome do novo partido de Marina Silva confirma o surgimento de uma força política livre das amarras do marketing. Se tivesse publicitário na parada, a coisa jamais se chamaria Rede Sustentabilidade, nem se fosse um supermercado.

A concorrência é grande! Para um governador de Estado se manter em destaque hoje em dia no noticiário nacional precisa ser, antes de tudo, um trapalhão de marca maior.

Dos que estão no exercício do segundo mandato, Sérgio Cabral até chegou a ensaiar um bom repertório de bobagens em série, culminando com aquela farra que patrocinou para um empreiteiro amigo em Paris, mas nada se compara à vocação de Cid Gomes para lambança.

O que mais falta acontecer na gestão dele? - pergunta-se desde domingo no Ceará, depois que desabou em Sobral a fachada do hospital que leva o nome do avô do governador, inaugurado precariamente há um mês com show milionário de Ivete Sangalo.

Cid está construindo na mídia um currículo de fazer inveja até ao irmão Ciro: já levou a sogra para passear de jatinho na Europa, pagou R$ 3 milhões para Plácido Domingo cantar na inauguração do Centro de Eventos de Fortaleza, atravessou a pé a pista do aeroporto internacional de Salvador, contratou bandas de forró sem licitação e - pouca gente sabe disso - sancionou lei instituindo o 'Dia Estadual de Lavar as Mãos'.

A família Gomes deve estar orgulhosa, né não?

Concorrência desleal

Faltando menos de duas semanas para as eleições italianas, Silvio Berlusconi não sabe o que fazer para dividir com o papa a atenção da imprensa. Já pensou até em renunciar publicamente ao bunga-bunga!