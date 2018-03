A tempo da folia, Ubatuba libera música em quiosques

A intenção, segundo o prefeito, Eduardo César (DEM), é "atender os interesses dos cidadãos que utilizam ou visitam as praias de Ubatuba", além dos que exploram comercialmente esses locais. Segundo o procurador jurídico do município, Emerson Vilela, os quiosques devem ter autorização administrativa e haverá fiscalização para que não haja perturbação do sossego.

"O próximo passo será a apresentação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), contendo aspectos como uso de banheiros, paisagismo, acomodação de turistas, acesso a portadores de deficiências e educação ambiental, entre outros itens", acrescentou o procurador.

"Estamos muito felizes. O som ambiente nos quiosques faz falta para o visitante", diz Saulo Wlander Amalfi, presidente da Associação dos Quiosques de Ubatuba. / JOÃO CARLOS DE FARIA, ESPECIAL PARA O ESTADO