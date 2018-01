'Saiu do nosso controle', diz secretário sobre pré-carnaval em Pinheiros

SÃO PAULO - O secretário municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo, Sérgio Avelleda, admitiu na manhã desta segunda-feira, 20, que a Prefeitura e a Polícia Militar esperavam um público menor no pré-carnaval da região de Pinheiros, na zona oeste, no sábado, 18. Segundo Avelleda, cerca de 700 mil foliões ocuparam as ruas do entorno do Largo da Batata e da Avenida Brigadeiro Faria Lima - a expectativa era de 250 mil, quase três vezes menor.

Sem conseguir se deslocar, motoristas e passageiros de ônibus enfrentaram um caos no trânsito.

"No sábado, a situação saiu um pouco do nosso controle por conta de triplicar a quantidade de pessoas em relação ao previsto", afirmou o secretário ao Bom Dia São Paulo, da TV Globo. "O bloco se espalhou, invadiu ruas onde nós não havíamos feito os bloqueios. Por isso, muitos motoristas sofreram."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o trânsito bloqueado para a passagem dos blocos, a única opção para chegar a Pinheiros e sair do bairro era o uso da Linha 4-Amarela, do Metrô, que não comportou a demanda e precisou fechar acessos das Estações Fradique Coutinho e Faria Lima. Houve tumulto durante a dispersão dos blocos - Avisa Lá, Casa Comigo e Ritaleena foram alguns dos que passaram pela região.

De acordo com Avelleda, a estratégia foi alterado para o domingo, 19. "Todas as ruas por onde os foliões passaram estavam bloqueadas, os desvios, sinalizados. Os motoristas puderam seguir suas rotas sem transtornos."

"Ontem, eu e mais toda a equipe de cargos de confiança da secretaria ficamos de plantão nos pontos de ônibus da Vila Madalena para que, caso fosse necessário fechar, a gente pudesse orientar o nosso usuário", disse o secretário à Globo. "Mas tudo correu bem, não foi preciso ampliar os bloqueios em Pinheiros."

Avelleda não informou quantos foliões foram a Pinheiros no domingo.