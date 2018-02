A regulamentação da lei seca é positiva?

As autoridades precisam deixar de ficar acomodadas e agir nesse sentido. Considere isto: desde domingo, quando aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, morreram no Brasil cerca de 450 pessoas no trânsito. Mas não houve comoção, porque essas mortes foram diluídas em ruas e estradas espalhadas pelo País todo. É preciso fiscalização nas ruas o tempo inteiro, para evitar as mortes.

Não A alteração da lei foi pouco significativa do ponto de vista criminal, porque continua sendo necessária a produção da prova de uma certa quantidade de álcool por litro de sangue ou de ar expelido do condutor suspeito. Estão banalizando a embriaguez ao volante, tornando-a só uma infração administrativa, como atravessar o sinal vermelho ou dirigir ao celular.

Creio que isso acontece pelo fato de que a multa ficou muito mais alta desde o mês passado, de mais de R$ 1,9 mil. Dessa forma, o poder público enche seus cofres, mas não atinge a maior problemática. Na minha opinião, dirigir embriagado deve ser principalmente um crime, e não infração administrativa. É necessário que a punição para quem dirige sob efeito de álcool seja significativa.