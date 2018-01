A regra é rígida e se pune toda a violência, afirma organizador A Copa Kaiser, que está em sua 14ª edição, tem apenas dois times bicampeões: Boa Esperança (1996 e 2000) e Botafogo de Guaianases (1997 e 2006). São 192 times disputando a série A, 192, a série B e mais de 600 nas seletivas para entrar na segunda divisão. Em 2009, chegou a reunir 15 mil pessoas na final, mas a média é de 8 a 10 mil torcedores nas decisões. A final deste ano acontece no dia 13 de novembro, às 13h, no campo do Nacional. "Seguimos as regras do International Board da Fifa e punimos severamente qualquer violência", explica João Henrique, da Evidências, empresa que organiza a Kaiser.