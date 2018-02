''A Rede Social'' retrata divisão nas escolas americanas O filme A Rede Social, inspirado na vida de Mark Zuckerberg, fundador do site Facebook, retrata bem as diferenças entre os alunos nas escolas e universidades americanas. De um lado estão os considerados "vencedores". De outro, os perdedores. No meio, estariam os "normais", que não se importam com essas definições.